Le PSG annonce un coup historique !

Après avoir tout raflé cette saison, le Paris Saint-Germain pourrait remporter un nouveau titre inédit, avec le Mondial des clubs. Et à 24h du premier match de cette compétition face à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain portugais Vitinha a affiché d’énormes ambitions pour son équipe.

« C'est une grande compétition, on veut écrire l'histoire encore une fois »

Ce dimanche les Parisiens vont en effet entrer en lice dans le tout nouveau Mondial des clubs, qui se terminera le 13 juillet prochain. Et avant ce premier match contre l’Atlético de Madrid, l’humeur semble être au beau fixe au sein du PSG. « On est bien, c'est une nouvelle expérience, dans un nouveau pays. On profite des entraînements, du soleil. On est ici pour gagner, on ne vient pas ici pour les vacances et pour les promenades. C'est une grande compétition, on veut écrire l'histoire encore une fois » a déclaré Vitinha, sur les canaux officiels du club.