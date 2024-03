Le PSG a vendu «l’un des meilleurs du monde»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine bourre depuis deux ans avec le Milan AC, Mike Maignan a réussi à franchir un énorme cap dans sa carrière, s'imposant comme une référence mondiale au poste de gardien de but. Et Adrien Rabiot, qui le côtoie depuis l'époque du centre de formation du PSG, a plus que jamais vanté les qualités du portier numéro 1 de l'équipe de France.

Au même titre que Kingsley Coman, Moussa Dembélé ou encore Tanguy Kouassi, Mike Maignan fait partie de ces titis issus du centre de formation du PSG ayant été contraints à l'exil pour véritablement lancer leur carrière en professionnel. Vendu à l'été 2015 au LOSC pour seulement 1M€, le gardien de 28 ans a réussi à franchir les étapes, saison après saison, pour finalement s'installer comme titulaire indiscutable au Milan AC et en équipe de France.

Rabiot est fan de Maignan

Interrogé mardi en conférence de presse, Adrien Rabiot a vanté les mérites de Mike Maignan qu'il connait depuis le centre de formation du PSG : « Son adaptation (NDLR : en tant que nouveau titulaire en équipe de France) s'est faite naturellement. Je le connais depuis le PSG et il travaille beaucoup. C'est un leader, un meneur et il a une personnalité importante dans un groupe et je pense que cela plait au coach », indique Rabiot.

« C'est l'un des meilleurs du monde »