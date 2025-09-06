Le PSG a trouvé le successeur de Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, le PSG laissait filer Kylian Mbappé qui rejoignait le Real Madrid. Par conséquent, le club parisien s’efforce à trouver la meilleure option pour remplacer le capitaine de l’équipe de France, et cela pourrait bien être Bradley Barcola, aussi bien en club qu’en sélection puisque Kylian Mbappé évolue désormais dans l’axe.

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé évolue désormais dans un rôle d'avant-centre, ce qui laisse un place à prendre dans le couloir gauche de l'équipe de France. Et pour Walid Acherchour, pas de doute, c'est Bradley Barcola qui va s'y imposer.

Barcola, le remplaçant de Mabppé ? « J’ai le sentiment que Barcola, s’il règle ses petits soucis dans la finition et la nonchalance, il peut marcher en équipe de France et au PSG à gauche, parce qu’entre lui et Kvaratskhelia il va y avoir une véritable concurrence », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.