Le PSG a tiré le gros lot, «il a sept poumons»

Dans l’optique de bâtir un effectif doté de jeunes joueurs prometteurs, le PSG avait recruté Manuel Ugarte contre 60M€ l’été dernier. L’ancien milieu de terrain du Sporting a réalisé des débuts tonitruants à Paris avant de marquer le pas. Pourtant, un ancien formateur du joueur de 22 ans affirme que ce dernier possède d’énormes qualités dans l’entrejeu.

Un véritable coup de poker. L’été dernier, le PSG avait recruté plusieurs jeunes joueurs avec un fort potentiel, mais avec peu d’expérience du haut niveau. Cela avait notamment été le cas de Manuel Ugarte. Jusqu’à 2021 et son transfert vers le Sporting CP, le milieu de terrain de 22 ans évoluait au CA Fénix, modeste pensionnaire de 1ère division uruguayenne. Après des débuts plus que réussis au PSG, Manuel Ugarte a progressivement été déclassé par Luis Enrique, et n’est plus titulaire indiscutable au sein du onze parisien.

Néanmoins, Manuel Ugarte se veut lucide. L’international Uruguayen sait qu’il peut encore progresser. « C’est avec la même passion que je joue encore aujourd’hui, parce qu’on ne peut pas la perdre, quel que soit l’endroit où l’on joue. Et avec la même envie et le même esprit. Une chose que je dois continuer à améliorer, c’est d’essayer de décider, d’avoir déjà décidé à l’avance ce que je vais faire. C’est très compliqué, mais il faut aussi y travailler et petit à petit je pense que je m’améliore » , a confié Ugarte à l’occasion d’un entretien accordé à PSGTV diffusé ce lundi.

