PSG : Coup dur pour cette recrue à 60M€ ?

Arnaud De Kanel

Recruté pour 60M€ l'été dernier en provenance du Sporting, Manuel Ugarte a été épatant au début de saison avant de connaitre un gros coup de moins bien par la suite. Et les récentes performances de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et surtout Fabien Ruiz pourraient même le reléguer sur le banc comme l'a fait remarquer Daniel Riolo.

Manuel Ugarte traverse une mauvaise passe depuis quelques temps. La chute de l'Uruguayen s'est accentué après la lourde défaite du PSG contre Newcastle (4-1) où il avait littéralement sombré face à l'intensité mise par les Magpies . Depuis, le milieu de terrain chute dans la hiérarchie et Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance à Fabien Ruiz. La qualité balle au pied de l'Espagnol pourrait même lui permettre de s'installer en sentinelle, laissant ainsi Ugarte sur le banc.

PSG : Mbappé victime d’un gros raté du mercato https://t.co/zLxnX17tzN pic.twitter.com/NZMlbnuiSI — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«Il est pas impossible que Fabian Ruiz se positionne pour être devant la défense»

Daniel Riolo a d'ailleurs évoqué cette possibilité dimanche soir après la nouvelle victoire du PSG contre le RC Lens. « Il est pas impossible que Fabian Ruiz se positionne pour être devant la défense parce que Luis Enrique aime que le ballon ressorte un petit peu plus propre avec plus de technique et comme en plus il est assez costaud, il lui manque juste un peu de vitesse quoi », a déclaré le journaliste dans l'After Foot , avant de poursuivre.

«On peut avoir à terme un milieu Fabian Ruiz - Vitinha - Zaïre-Emery»