Le PSG a signé la perle rare !

Après une saison de test, le Paris Saint-Germain a officialisé le choix de son nouveau speaker au Parc des Princes : Vincent Royet. Le Poitevin de 46 ans, passé par le basket, succède à Michel Montana, figure historique du club. Une voix déjà familière pour les passionnés de basket qui suscite enthousiasme et curiosité auprès des supporters parisiens.

Le PSG a tranché : Vincent Royet est désormais le speaker officiel du Parc des Princes. Après une saison d’essai réussie, le club de la capitale a choisi d’installer durablement ce professionnel de l’animation sportive, déjà bien connu dans le monde du basket. Originaire de Poitiers, le quadragénaire a fait ses débuts au début des années 2000 dans le Poitiers Basket 86, avant de rejoindre Le Mans Sarthe Basket en 2013. Au fil des années, il s’est imposé comme une voix reconnue et respectée, capable d’allier énergie et sens du rythme dans des salles parfois difficiles à enflammer.

Le PSG va apprend à connaître Royer « Vincent a été là à la grande époque de Poitiers. C'était notre sixième homme. Lors de notre premier match aux Arènes contre Gravelines, il y avait près de 5 000 ou 6 000 personnes dans la salle. Ce soir-là, Vincent a été top, il a réussi à entraîner la salle pour qu'elle nous pousse quand ça allait et surtout quand ça n'allait pas » s'est rappelé Ruddy Nelhomme, entraîneur du club de la Vienne de 2007 à 2019.