«Le PSG a offert trois fois plus» : L’incroyable proposition qui a tout relancé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du mercato d'été 2021, alors que le FC Barcelone pensait avoir sécurisé Georginio Wijnaldum, le PSG avait relancé le dossier avec une offre bien plus conséquente. Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, avait pourtant annoncé l’arrivée du milieu néerlandais en Catalogne, une erreur sur laquelle il est revenu.

A l’été 2021, le Paris Saint-Germain pensait avoir réalisé un mercato tonitruant avec les arrivées libres de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, en plus des recrutements d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Trois ans et demi plus tard, les deux latéraux sont encore présents dans l'effectif du PSG, tout comme le portier italien. En revanche, les trois autres joueurs enrôlés librement ont quitté la capitale par la petite porte.

Le PSG pourrait enfin tourner la page ! 💰 Découvrez comment le mercato pourrait leur rapporter bien plus que prévu.

➡️ https://t.co/0lAo0fb6cj pic.twitter.com/eIMP5qoVj0 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

Quand le PSG doublait le Barça

Rapidement poussé vers la sortie, Georginio Wijnaldum (34 ans) a notamment filé du côté de l’AS Rome le temps d’un prêt avant de rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ettifaq en 2023. L’aventure parisienne s’est mal passée pour le milieu néerlandais (38 matches au PSG), qui était dans un premier temps destiné à un autre club.

« En cinq minutes, tout peut changer ! »

Le FC Barcelone tenait en effet la corde avant l’irruption du PSG dans ce dossier. Tout semblait pourtant ficelé pour l'arrivée de Wijnaldum en Catalogne comme l’avait assuré le spécialiste du mercato Fabrizio Romano qui est revenu pour le Magazine L’Équipe sur cette erreur. « Parfois, tu as beau vérifier du mieux possible, la spécificité d'un dossier peut compliquer les choses, explique le journaliste. J'ai, par exemple, écrit que Georginio Wijnaldum devait signer au Barça, avec accord verbal, etc. Finalement, il est allé au PSG. Il était libre et les Parisiens avaient offert trois fois plus, raflant la mise in extremis. En cinq minutes, tout peut changer ! Cela fait partie du jeu. »