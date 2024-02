Le PSG a eu chaud, il dénonce un scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julien Stéphan ne décolère pas. L'entraîneur de Rennes avait du mal à accepter la décision de l'arbitre de la rencontre Bastien Dechepy, qui a accordé un penalty au PSG dans le temps additionnel. Un penalty transformé par Gonçalo Ramos, qui a offert le point du match nul face aux Bretons (1-1).

Julien Stéphan s'est insurgé contre l'arbitrage. Le coach de Rennes pensait obtenir la victoire face au PSG au Parc des Princes. Amine Gouiri avait ouvert la marque très tôt (33ème minute). Mais c'était sans compter sur Bastien Dechepy, qui a accordé un penalty au PSG dans les ultimes instants de la rencontre. Peu en confiance depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos a pris ses responsabilités et transformé le penalty. Une décision qui a provoqué la colère de Julien Stéphan.

Stéphan évoque une erreur d'arbitrage

Présent en conférence de presse, Stéphan regrette cette décision, qui empêche son équipe de repartir avec la victoire. « La performance des joueurs, plus la manière dont on prend ce penalty nous frustre évidemment. Ce sont des 'pénalties grandes équipes' ça, ou dans certains stades, pas partout (sourire). C’est dommage. Parce que ce que les joueurs ont fait tout au long du match aurait mérité une victoire. Une décision en a décidé autrement » a lâché l'entraîneur breton dans des propos rapportés par RMC Sport.

Mercato : Le successeur de Mbappé va snober le PSG ? https://t.co/NBc8FU4FqZ pic.twitter.com/sIX9nrgveq — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

« Je dis les choses comme je les pense »