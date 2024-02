PSG : Ousmane Dembélé pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Le PSG est opposé au Stade Rennais en cette 23ème journée de Ligue 1. La bête noire du club de la capitale est en train de frapper un gros coup au Parc des Princes, puisqu'à la mi-temps, les Bretons mènent 1-0, te ce, grâce à un but splendide d'Amine Gouiri. Le PSG a montré un mauvais visage et Ousmane Dembélé s'en est agacé à la mi-temps.

Le PSG va devoir montrer un tout autre visage s'il veut remporter cette rencontre au Parc des Princes et ne pas vivre une deuxième défaite cette saison à domicile. Face à Rennes, les hommes de Luis Enrique sont menés 1-0 et devront être beaucoup plus tranchants s'ils ne veulent pas subir une contre-performance.

«Il faut essayer d'aller mettre ce deuxième but»

Le héros de la première mi-temps, Amine Gouiri, auteur d'un but exceptionnel face au PSG, raconte sa réalisation au micro de Canal + : « Je suis dans l’intervalle, lorsque Désiré Doué me la met. Sur le contrôle, je m’oriente vers l’avant. Après je vais vers le but et je mets un pointu extérieur de l’autre côté et elle finit au fond des filets. On savait qu’ils étaient très forts offensivement et qu’ils allaient laisser beaucoup d’espace en attaquant. Pour le moment on est bien en place, on suit bien et sur les contres, il y a beaucoup d’espace à jouer. Il faut essayer d’aller mettre ce deuxième but sur les contre attaques. »

«Il va falloir se réveiller un peu plus»