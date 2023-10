Le PSG a déjà trouvé la bonne formule

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a fait beaucoup tourner son effectif pour concerner tous ses joueurs. Toutefois, seulement une formule fonctionne à tous les coups à Paris. En effet, le PSG a remporté tous ses matchs lorsqu'il a aligné son équipe type en 4-3-3, et ce, peu importe le numéro 9 choisi.

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, remercié, la direction du PSG a décidé de faire appel à Luis Enrique. Alors qu'il a mis en place un style de jeu très offensif dès son arrivée, le technicien espagnol a alterné entre deux compositions le 4-3-3 et le 4-4-2. Et pour le moment, la première tactique lui donne beaucoup plus de garanties.

L'équipe type d'Enrique fait un sans faute

Pour concerner tous ses joueurs, Luis Enrique a beaucoup fait tourner depuis le début de la saison. Une stratégie qui ne lui sourit pas forcément. En effet, le PSG remporte 100% de ses matchs lorsque l'équipe type de Luis Enrique est alignée. Plus précisément, lorsque le coach parisien fait jouer son équipe en 4-3-3 avec : Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez - Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha - Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. En ce qui concerne le poste de numéro 9, le PSG a eu autant de réussite avec Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Marco Asensio.

Le PSG est en difficulté quand il innove

Toutefois, quand Luis Enrique a tenté des ajustements différents, le PSG a perdu des points en Ligue 1 et en Ligue des Champions, sauf contre l'OM où son 4-2-4 a très bien fonctionné. Contre l'OGC Nice par exemple (défaite 2-3), Danilo Pereira avait pris la place de Marquinhos en défense centrale. Par ailleurs, face à Clermont (0-0) et Newcastle (défaite 4-1), le PSG évoluait en 4-2-4.