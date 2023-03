Le projet du PSG tombe à l’eau, le Qatar lance un coup de pression

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG souhaite toujours racheter le Parc des Princes et l’agrandir, Anne Hidalgo renonce et ne veut pas vendre. D’autres options sont étudiées mais Nasser Al-Khelaïfi l’a répété à la presse espagnole : il veut rester au Parc des Princes et y faire des travaux.

Au-delà du sportif qui pose question cette saison au PSG, il y a également débat sur le stade. Le Parc des Princes est trop petit selon le club de la capitale mais la Mairie n’entend pas le vendre, ce qui bloque les négociations entre les deux parties.

Le Stade de France est une option

Résultat, le PSG a été forcé de revoir ses plans. Plusieurs solutions sont réfléchies en interne, notamment celle de prendre la direction du Stade de France. Interrogé sur le sujet par Marca , Nasser Al-Khelaïfi insiste toujours pour un avenir au Parc des Princes.

«Les supporters ont le droit d'avoir un stade plus grand»