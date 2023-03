«Le plus grand talent» : Il annonce du lourd pour ce phénomène du PSG

La rédaction

Tout juste élu pépite du mois de février en Ligue 1, Warren Zaïre-Emery ne cesse d’impressionner au PSG. Alors qu’il fête ses 17 ans ce mercredi, le jeune titi parisien est perçu en interne comme un phénomène de précocité. Et pour certains observateurs, le milieu de terrain pourrait exploser la saison prochaine.

En concurrence avec Désiré Doué (Rennes) et Bradley Barcola (Lyon), le joueur du PSG Warren Zaïre-Emery s’est vu décerner le titre de pépite du mois de février en Ligue 1, son premier trophée individuel chez les professionnels. Un mois de février durant lequel le milieu de terrain a marqué ses deux premiers buts et connu sa première titularisation dans un très grand match. C’était contre le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.

Un titi qui fait l’unanimité

À tout juste 17 ans, Zaïre-Emery impressionne par sa précocité et sa maturité. Le journaliste Loïc Tanzi s’est montré très élogieux à l’égard de la jeune star parisienne, sur L’Équipe.fr : « C’est l’un des plus grands talents du centre de formation du PSG. Allez, n’ayons pas peur, c’est le plus grand talent du centre. Il est à un tournant de sa carrière mais ça semble bien se passer. Je suis toujours impressionné par sa maturité et son calme sur un terrain. Comme si tout était normal. Si tout va bien, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas un élément important de cette équipe la saison prochaine » .

Un avenir, qui s'annonce radieux