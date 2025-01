Le petit frère de Mbappé se fait chambrer à cause du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG a rompu tout lien avec le clan Mbappé, avec le départ de Kylian vers le Real Madrid, et celui d’Ethan, qui a signé son premier contrat pro du côté du LOSC. Si début décembre, Kylian affirmait avoir brisé le rêve de son petit frère en l’ayant indirectement éjecté du club parisien, Rémy Cabella s’est moqué du jeune milieu de terrain à ce propos.

La famille Mbappé est désormais bien loin du PSG. Alors que des conflits ont éclaté entre Fayza Lamari, la maman de Kylian et Ethan et la direction du club parisien, les deux joueurs ont quitté Paris l’été dernier. Vedette absolue du PSG au cours des dernières années, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, tandis qu’Ethan est parti signer son premier contrat professionnel au LOSC. Comme Kylian l’a révélé dans l’émission Clique sur Canal + début décembre, son départ a indirectement provoqué celui de son petit frère.

« Lui, son Real Madrid, c’était le PSG »

« Lui, son Real Madrid, c’était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu’il ne voulait pas rester, que ce n’était pas normal ce qu’ils me faisaient. Je lui ai dit : si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu. J’aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c’est mon frère, ça ne se touche pas. A quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère », avait ainsi confié la nouvelle vedette du Real Madrid au journaliste Mouloud Achour.

Rémy Cabella se paie Ethan Mbappé

Au cours de l’émission 24h de Boulleau sur la même chaîne, Laure Boulleau est entrée dans les coulisses du LOSC. Au sein d’une séquence en salle de gym, on aperçoit le Lillois Rémy Cabella chambrer Ethan Mbappé à ce propos : « Le PSG c’est ton Real Madrid (rires). Mais c’est pas moi qui l’ai dit ! ».