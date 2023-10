Le nouveau patron du PSG, c'est lui !

La rédaction

Mercredi soir, le PSG disputait un match crucial sur la pelouse de Newcastle. Et force est de constater que les Parisiens n'ont pas répondu présents face au défi imposé par les Anglais. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à mettre l'impact nécessaire, ce que Lucas Hernandez a d'ailleurs reconnu après le match. Il faut dire que l'ancien défenseur du Bayern Munich s'est imposé comme un vrai leader dans le vestiaire.

Le PSG a coulé sur la pelouse de St James’ Park mercredi soir. Les Parisiens se sont très lourdement inclinés contre Newcastle (1-4). Les choix tactiques de Luis Enrique ont été pointés du doigt, mais la différence d'intensité entre les deux équipes était également flagrante. C'est d'ailleurs que Lucas Hernandez a constaté après le match.

«C'est à nous d'apprendre de nos erreurs»

« Il y a eu des erreurs individuelles, de la réussite aussi du côté de Newcastle... Mais on n'a pas mis ce qu'il fallait sur le terrain et cela s'est vu sur le résultat, sur le jeu. C'est un match à oublier. Il faut le mettre de côté pour penser au prochain. Ils nous ont mis en difficulté au milieu de terrain, oui, où on était en infériorité numérique. Cela n'a pas été facile. On doit se remettre dans la bonne voie pour la suite. C'est à nous d'apprendre de nos erreurs. On est tous conscients de notre rôle à jouer. Et c'est à nous de le montrer sur le terrain, pas devant les caméras et micros », confiait le défenseur du PSG au micro de Canal+ .

Lucas Hernandez le nouveau patron du vestiaire ?