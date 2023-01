Le meilleur milieu de l’histoire de la Ligue 1 n’a joué ni au PSG, ni à l’OM

La rédaction

Entre ceux qui ont marqué l’histoire du football mais qui ne sont pas restés assez longtemps en France pour s’y constituer un énorme palmarès et ceux qui ont illuminé les pelouses hexagonales pendant un long moment, le dilemme apparaît insoluble. On fera donc de la place à ces deux profils dans ce top 5 des meilleurs milieux de terrain de l’histoire de la Ligue 1.

5 - Alain Giresse

Pendant incontournable de Michel Platini dans la grande équipe de France des années 80, probablement la plus talentueuse de l’histoire du football quand bien même elle n’a pas remporté la Coupe du monde, bloquant deux fois en demi-finale, Alain Giresse a éclaboussé la Ligue 1 (Division 1 à l’époque) de toute sa classe au poste de meneur de jeu entre la fin des années 70 et les années 80, incarnant le grand Bordeaux de l’époque Claude Bez avant de finir sa carrière en lançant vers le plus haut niveau l’Olympique de Marseille de Bernard Tapie.

4 – Marco Verratti

Il fallait obligatoirement un joueur de l’ère moderne du Paris Saint-Germain, qui survole le championnat de France depuis une décennie. Marco Verratti, qui incarne ce PSG depuis le début, génial milieu de terrain défensif au registre immense et à la technique fantastique, s’impose logiquement. D’autant qu’il permet d’installer dans ce top 5 un milieu de terrain ayant un registre plus défensif.

Gros problème au PSG, Riolo avertit le Qatar https://t.co/LKCw7M5FFD pic.twitter.com/oFF5cN7rtZ — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

3 – Zinedine Zidane

Même s’il n’a pas évolué suffisamment longtemps en France pour vraiment y laisser une trace indélébile, débutant à Cannes en 1989 pour rejoindre Bordeaux jusqu’en 1996 et son transfert à la Juve, alors qu’il n’a que 23 ans, il apparaît évidemment impossible de ne pas placer Zinedine Zidane dans le classement des meilleurs milieux de l’histoire de la L1 alors qu’il est le meilleur joueur de l’histoire du football français en compagnie de Michel Platini.

2 – Michel Platini

Le sujet est exactement le même avec Michel Platini, qui a lui débuté à Nancy en 1973 à 18 ans pour signer ensuite à l’AS Saint-Etienne, qu’il quittera en 1982, à 27 ans. Si Platini est devant Zidane au classement, c’est parce qu’il est au final resté plus longtemps en Ligue 1 (D1 à l’époque) et qu’il a gagné un titre de champion avec l’ASSE en 1981 et remporté une Coupe de France avec Nancy en 1978.

1 – Juninho

A la première place, on retiendra le Brésilien Juninho, qui a incarné le grand OL des années 2000, l’une des meilleures équipes de l’histoire du championnat de France. Juninho a marqué les esprits par son talent incroyable et ses coups francs d’un autre monde. Bien sûr d’autres joueurs auraient pu aussi figurer comme Safet Susic, Rai, Valdo, etc etc, mais Juninho se détache par son palmarès et sa longévité au top.