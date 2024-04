«Le meilleur», il annonce du très lourd pour Neymar !

Benjamin Labrousse

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, Neymar a quitté le PSG l’été dernier et évolue désormais à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Cas très particulier au Brésil, le joueur de 32 ans reste néanmoins respecté par ses pairs. Ancien joueur, Djalminha estime que le numéro 10 est toujours le meilleur élément de la Seleção à l’heure actuelle.

L’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à se séparer de Neymar. Vendu contre un montant de 90M€ à Al-Hilal, la star désormais âgée de 32 ans n’a pas pu faire ses preuves en Arabie Saoudite. La faute à une vilaine rupture des ligaments croisés survenue en octobre 2023 avec la sélection. Un mois plus tôt, Neymar devenait pourtant le meilleur buteur de l’histoire du Brésil, laissant sur le carreau le « Roi » Pelé et ses 77 buts inscrits…

Neymar divise beaucoup au Brésil

Comme souligné par France Football , le cas de Neymar divise au pays. Beaucoup de Brésiliens sont lassés des nombreuses polémiques provoquées par l’ancienne star du PSG. D’autres estiment néanmoins que le numéro 10 a encore tout à fait sa place au sein de la Seleção . Interrogé par le magazine sur les affaires extra-sportives du phénomène auriverde , l’ancien international Djalminha a préféré se concentrer sur le terrain, affirmant au passage que Neymar avait toujours sa place parmi les meilleurs.

« S'il a envie de revenir au top, il sera le leader du Brésil au Mondial 2026 »