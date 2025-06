Le meilleur entraîneur du monde a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, le PSG a réussi un triplé historique qui pourrait se transformer en quadruplé en cas de victoire lors de la Coupe du monde des clubs qui débute dimanche avec un premier choc contre l'Atlético de Madrid. Interrogé avant le début de la compétition, Marquinhos en profite pour rendre hommage à Luis Enrique.

En deux saisons sur le banc du PSG, Luis Enrique est déjà entrer dans l'histoire du club de la capitale. Et pour cause, il vient de réaliser un triplé historique en remportant notamment la première Ligue des champions de l'histoire du club grâce à une magnifique finale contre l'Inter Milan (5-0). Et avant de tenter un nouvel exploit à la Coupe du monde des clubs, Marquinhos s'est enflammé pour son coach.

Marquinhos s'enflamme pour Luis Enrique « C’est sans aucun doute l’un des meilleurs entraîneurs au monde et il nous le montre tous les jours à travers sa philosophie. C’est un entraîneur très exigeant », raconte le capitaine du PSG dans une interview accordée au site officiel du club, avant d'en rajouter une couche.