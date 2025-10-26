«Le meilleur du monde» au PSG, c’est validé en direct !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’un doublé ce samedi face à Brest, Achraf Hakimi a une nouvelle fois impressionné. Avec cette performance, le joueur du PSG s’impose plus que jamais comme le meilleur latéral droit du monde. Aujourd’hui, ils sont nombreux à penser que le Marocain est au sommet. Rio Mavuba fait partie de ceux-là, confirmant ainsi ce qu’on peut dire sur Hakimi.

Nuno Mendes, Achraf Hakimi… Le PSG est armé comme jamais au poste de latéral. Le club de la capitale a même possiblement les meilleurs à leur poste avec le Portugais et le Marocain. Luis Enrique en est même persuadé : il n’y a actuellement pas mieux qu’Hakimi à droite. « C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde », assurait l’entraîneur du PSG.

« Je valide totalement » A l’instar de Luis Enrique, Rio Mavuba pense lui aussi qu’Achraf Hakimi est le meilleur arrière droit du monde. Sur le plateau de Téléfoot, il a ainsi assuré ce dimanche : « Hakimi meilleur arrière droit du monde, c’est validé ? Oui? Je valide totalement. Au départ, je trouvais que c’était l’un des meilleurs contre-attaquants. Mais aujourd’hui, je le trouve plus complet, même défensivement. C’est ça qui fait que pour moi, il est passé de meilleur contre-attaquant à meilleur arrière droit du monde ».