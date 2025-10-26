Le «meilleur du monde» annoncé au PSG : C’est du jamais-vu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Achraf Hakimi a franchi un cap significatif dans sa carrière grâce à ses deux réalisations sur la pelouse du Stade Brestois (3-0) ce samedi. Ce doublé avec le Paris SG lui permet en effet d'atteindre pour la première fois la barre des 10 buts en club sur une année civile.

Face à la presse vendredi, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Achraf Hakimi, à la veille du déplacement à Brest. « C’est un joueur différent, qui a beaucoup de qualités offensives et défensives. (…) C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. C’est pour cette raison que nous ne signons pas d’autre latéral droit sur le marché des transferts », confiait l’entraîneur du PSG, qui ne s’est pas trompé sur le tempo de cette annonce.

Une première dans la carrière d’Achraf Hakimi Au lendemain des éloges de l’Espagnol, Achraf Hakimi a brillé en Bretagne, inscrivant deux des trois buts du PSG contre Brest (3-0). Avec ce doublé, le Marocain a atteint la barre des 10 buts toutes compétitions confondues sur une année civile en club, et ce pour la première fois de sa carrière comme le souligne StatsDuFoot.