Le «meilleur du monde» annoncé au PSG : C’est du jamais-vu !

Achraf Hakimi a franchi un cap significatif dans sa carrière grâce à ses deux réalisations sur la pelouse du Stade Brestois (3-0) ce samedi. Ce doublé avec le Paris SG lui permet en effet d'atteindre pour la première fois la barre des 10 buts en club sur une année civile.
Face à la presse vendredi, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Achraf Hakimi, à la veille du déplacement à Brest. « C’est un joueur différent, qui a beaucoup de qualités offensives et défensives. (…) C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. C’est pour cette raison que nous ne signons pas d’autre latéral droit sur le marché des transferts », confiait l’entraîneur du PSG, qui ne s’est pas trompé sur le tempo de cette annonce.
Une première dans la carrière d’Achraf Hakimi
Au lendemain des éloges de l’Espagnol, Achraf Hakimi a brillé en Bretagne, inscrivant deux des trois buts du PSG contre Brest (3-0). Avec ce doublé, le Marocain a atteint la barre des 10 buts toutes compétitions confondues sur une année civile en club, et ce pour la première fois de sa carrière comme le souligne StatsDuFoot.
« Je pense que la philosophie du coach me va très bien »
« Comme je l'ai dit, je me sens bien, a confié Achraf Hakimi au micro de beIN Sports, évoquant le style Luis Enrique. Je pense que le coach essaie de mettre tous les joueurs dans leurs meilleures conditions. Et je pense que la philosophie du coach me va très bien, je trouve très bien mes coéquipiers et j'essaie de performer avec l'équipe ».