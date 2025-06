Le meilleur de tous les temps est parti, l'aveu du PSG !

En fin de contrat le 30 juin 2023, Lionel Messi était en mauvais termes avec le PSG lorsqu'il a signé à l'Inter en MLS. Malgré tout, Désiré Doué n'a pas hésité à encenser l'actuel capitaine et numéro 10 de la franchise de Miami avant le choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone , Lionel Messi a signé librement et gratuitement au PSG . Deux années plus tard, la Pulga a été transférée pour 0€ à l' Inter Miami , et ce, alors que son bail à Paris était terminé.

«Il a marqué l’histoire, c’est un GOAT»

« On discute de ce match comme on le fait pour tous les matchs. Pour moi, ce ne sont pas des retrouvailles avec Messi, car je n’ai jamais joué avec lui. Je sais que ça va être un match très intéressant à jouer. Il faudra se donner à 200%, car c’est le genre de grands défis qu’on aime disputer. C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire, tout simplement. Il a marqué l’histoire, c’est un GOAT (le plus grand de tous les temps). C’est un joueur qui m’a inspiré quand j’étais petit, qui a inspiré toute une génération et je pense qu’on en parlera encore dans 20, 30, 50 ans, c’est sûr », s'est enflammé Désiré Doué dans des propos rapportés par Le Parisien.