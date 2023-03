Le clan Mbappé impliqué dans un énorme scandale au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau tournant dans l'affaire Aminata Diallo/Kheira Hamraoui. Conseiller de l'ex-joueur du PSG, César Mavacala a été mis en examen mercredi dernier pour extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée. Ce jeudi soir, RMC a fait des révélations sur ce dossier et a révélé que l'agent s'était servi du clan Mbappé pour gravir les échelons au PSG.

L'affaire Aminata Diallo/Kheira Hamraoui a pollué l'actualité du PSG en 2022. Et cette histoire est loin d'être terminée puisque César Mavacala a été mis en examen pour extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée. Ce dernier, qui se présente comme le conseiller sportif de Diallo, n'avait qu'une seule ambition : obtenir le plus de pouvoir au PSG. C'est en tout cas ce qu'a révélé Daniel Riolo au micro de l 'After Foot. Et pour y parvenir, Mavacala souhaitait se servir de Fayza Lamari, qui n'est nulle autre que la mère de Kylian Mbappé.

Mavacala prêt à utiliser le clan Mbappé pour gravir les échelons ?

« Mavacala dans sa folie d’être le patron du football féminin rêvait de rentrer chez les hommes par le biais de la famille Mbappé. Sa mère se fait appeler Tata dans les écoutes. Mavacala et Diallo échangent à ce sujet-là. Et le PSG se dit qu’il ne faut pas froisser Mavacala car Katoto pourrait ne pas prolonger et puis qui sait ce que va penser la mère de Mbappé, qui se prend d’affection pour cette gamine Aminata Diallo. A ce moment-là, la mère de Mbappé n’est au courant de rien, elle est honnête. Elle croit comme tout le monde que Diallo est innocente » a confié Daniel Riolo.

« Je fais ce que je veux au PSG »

Il précise, néanmoins, que le clan Mbappé a, depuis, pris ses distances avec cet homme. « On savait que Mbappé allait prolonger en mars, ça apparaît dans les écoutes. Les enquêteurs le savaient avant nous. Elle dit « ne t’inquiète pas pour la prolongation, je fais ce que je veux au PSG », en gros c’est moi la patronne. La mère de Mbappé va ensuite prendre ses distances Mavacala et compagnie. Il n’a plus le soutien du clan Mbappé » a déclaré Daniel Riolo.

« Le pouvoir est chez la maman de Mbappé »