«La supercherie est terminée» : Riolo fracasse cette star du PSG

Présent au PSG depuis 2013, le milieu de terrain italien Marco Verratti fait partie des anciens dans le club de la capitale. Pourtant, les critiques ne cessent d'affluer sur lui, notamment de la part de l'éditoraliste Daniel Riolo. Alors que Marco Verratti est en partie responsable de la défaite du PSG lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-2), Daniel Riolo lui a adressé un nouveau tacle.

Marco Verratti, le joueur du PSG, était présent sur le terrain lors de la défaite de sa sélection face à l'Angleterre (1-2), comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Un match compliqué pour l'Italie, qui n'a réussi à faire du jeu qu'après l'expulsion de Luke Shaw à la 80ème minute. Pas de quoi convaincre Daniel Riolo que Marco Verratti a changé.

« Une critique ne m'arrêtera pas »

Le milieu du PSG, Marco Verratti, a eu vent des critiques dirigées contre lui et avait réagit jeudi au micro de Sky Sport avant la rencontre face aux Anglais : « J'ai eu tant de félicitations depuis longtemps en France, là j'ai fait une erreur, les critiques sont logiques. La critique fait partie du football, je me suis trompé et j'ai été critiqué. Je sais quand je me trompe, j'ai de larges épaules. J'ai une énorme passion pour le football, une critique ne m'arrêtera pas »

« La supercherie est terminée »