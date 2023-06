Le boss du PSG sort du silence pour cette énorme opération

Jean de Teyssière

Depuis quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi cristallise les tensions autour de lui. Selon plusieurs médias anglais, on lui prêterait une part active dans la négociation de rachat de Manchester United au profit de son homologue qatarien, le Cheikh Al-Thani. En marge de l'ECA, l'association européenne des clubs dont il est président, il a tenu à nier avec insistance tout implication.

Pour recontextualiser, il faut savoir que des médias anglais, tels que la BBC ou The Athletic prêtent à Nasser Al-Khelaïfi une part active sur la négociation de rachat de Manchester United. Selon une source proche, relayée par L'Équipe , NAK aurait bien été sollicité par Jassim Bin Hamad al Thani. Mais il s'agissait juste pour lui de donner son avis. La famille Glazer, propriétaire de MU aurait même appelé le président du PSG pour qu'il pousse Al-Thani à augmenter son offre. Ce qu'il aurait refusé, même si depuis, le montant a augmenté, passant à 5,8Mds€...

« Je ne travaille pour personne »

Lors d'un point presse, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à nier toutes ces allégations : « Vous me faites rire pour être honnête. Bien sûr, je suis Qatarien. Je suis souvent interrogé par différents clubs européens, sur les investissements, etc. J'étais par exemple à Miami pour le Grand Prix de F1. Quelqu'un là-bas est venu me voir, je ne sais pas qui c'était, pour que je lui donne un conseil. Il m'a demandé : est-il mieux d'acheter deux clubs anglais ? Un petit et un gros (Everton et Tottenham) ? Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais il m'a demandé mon avis et je lui ai donné. Je ne travaille pour personne. Je veux juste le meilleur pour le football. Bien sûr que je donnerais mon avis si on me le demandait, je le ferais pour n'importe qui, pas seulement sur Manchester United. »

« Apparemment c'est moi qui gère le deal, c'est une blague »