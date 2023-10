Le boss du PSG se lance dans un projet inattendu !

Pierrick Levallet

Déjà à la tête d'un projet ambitieux dans le football, Nasser Al-Khelaïfi aimerait poursuivre le développement de la marque PSG. Dans cette optique, le président du club de la capitale penserait à construire une structure de MMA aux couleurs de la formation parisienne. Et du beau monde l'aurait rejoint dans cette opération.

En 2011, le PSG basculait dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale se faisait racheter par le Qatar par l’intermédiaire de QSI. Depuis, l’image de la marque PSG a considérablement évolué. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne voudrait pas en rester là. Le président des Rouge-et-Bleu aimerait continuer à la développer. Et dans cette optique, il aurait un projet plutôt ambitieux.

Une structure de MMA au PSG ?

Comme le rapporte Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi aimerait que le PSG possède sa propre structure de MMA. Le projet existerait réellement et se construirait autour d’un quatuor de choc. Nasser Al-Khelaïfi, Djamel Bouras, Ali Abdelaziz et Khabib Nurmagomedov seraient impliqués. L’idée d’une collaboration entre QSI et l’ancienne star de l’UFC aurait d’ailleurs pris de l’ampleur pendant la Coupe du monde.

Nasser Al-Khelaïfi va devoir trancher

Véritable fan de football, le Daghestanais a gardé un lien privilégié avec le président du PSG. Durant le Mondial, les deux hommes ont pu partager quelques parties de padel. Quelques années plus tôt, en 2018, Khabib Nurmagomedov s’était entraîné avec les judokas du PSG deux jours après la victoire parisienne contre Liverpool en Ligue des champions (2-1). À cette occasion, Djamel Bouras avait repris contact avec le tatami sous l’oeil d’Ali Abdelaziz, ex-champion de judo. La scène avait consolidé les liens entre tout ce beau monde et l’idée de construire un projet ensemble a germé. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi lui donnera un coup d’accélérateur. Pour le moment, le dossier n’est pas le plus important qu’il a à gérer. À suivre...