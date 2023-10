Mbappé : «Le bal des faux-culs», il explose en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'une très grande Coupe du monde, Kylian Mbappé fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'or le 30 octobre prochain. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont élevées comme celle d'Adrien Rabiot ou encore de Didier Deschamps pour apporter leur soutien au joueur du PSG. Mais selon Christophe Dugarry, ces derniers manquent de sincérité.

Avec Lionel Messi et Erling Haaand, Kylian Mbappé fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'or. Le joueur du PSG n'a ni remporté la Ligue des champions, ni la Coupe du monde. Mais pour Adrien Rabiot ou Didier Deschamps, Mbappé mérite cette récompense.

« Il n’en a rien à foutre »

Des déclarations, qui ont agacé Christophe Dugarry. « Ça me fait rire. Tu sens que c'est le bal des faux-culs. Tu sais pas s’ils le pensent vraiment, Deschamps je suis sur qu’il n’en a rien à foutre, il a peur de le vexer. Tu vois ceux qui ont un certain courage et ceux qui en ont moins ! Il n'y a aucune franchise dans tout ça ! » a lâché le champion du monde 1998.

« Je ne le donnerais pas à Mbappé »