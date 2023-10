Un proche de Thierry Henry se lâche sur un crack du PSG

Jean de Teyssière

Le jeune titi parisien, Warren Zaïre-Emery est en train de connaître une évolution de carrière extrêmement rapide. Tout juste âgé de 17 ans, le milieu de terrain du PSG a été appelé avec l'équipe de France espoirs par Thierry Henry, qui lui a même donné le brassard de capitaine. Un rôle taillé pour lui, selon Gérald Baticle, le sélectionneur adjoint d'Henry.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery grille toutes les étapes avec succès. Titulaire indiscutable au milieu de terrain sous Luis Enrique, le jeune footballeur de 17 ans a disputé l'intégralité des rencontres. Sur 900 minutes possibles toutes compétitions confondues avec le PSG, WZE en a joué 828. Preuve de son talent et surtout de sa précocité.

«Zaïre-Emery ? Un capitaine qui utilise des mots efficaces»

Dans une interview accordée au Parisien , le sélectionneur adjoint de l'équipe de France espoirs, Gérald Baticle s'exprime sur les qualités de capitaine du milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery : « Zaïre-Emery m’a fait une très bonne impression. Il y a différents styles de capitaines mais on ne lui a pas demandé de surjouer ou de devenir un aboyeur. Ce n’est pas un capitaine aboyeur, c’est un capitaine qui utilise des mots efficaces et qui pratique son leadership par l’exemplarité à l’entraînement, sur le terrain et en dehors. »

«L’exemplarité fait partie, pour moi, des plus grandes valeurs d’un capitaine»