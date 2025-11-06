Laure Boulleau, la «galère» avec une star du PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG va devoir faire sans Achraf Hakimi pendant quelques temps. Touché à la cheville contre le Bayern Munich ce mardi soir, le latéral droit marocain va manquer entre six et huit semaines de compétition. Laure Boulleau estime d’ailleurs que le défenseur de 27 ans va avoir un peu mal à revenir.

Les images ont rapidement suscité la panique chez les supporters du PSG. Ce mardi soir contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a quitté le terrain en larmes. Le latéral droit marocain a été touché à la cheville après un tacle de Luis Diaz, sanctionné d’un carton rouge après intervention de la VAR. Et le constat est quand même assez important.

6 à 8 semaines d'absence pour Achraf Hakimi Achraf Hakimi devrait en effet manquer entre six et huit semaines de compétition. La star du PSG ne devrait pas faire son retour avant janvier 2026. Sa présence à la CAN 2025 avec le Maroc est même plutôt incertaine. Laure Boulleau estime d’ailleurs que le capitaine des Lions de l’Atlas va avoir un peu de mal lorsqu’il sera de nouveau apte à la compétition.