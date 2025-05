Laure Boulleau confirme la rupture

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passée par le PSG tout au long de sa carrière de joueuse, Laure Boulleau suit de très près l'évolution du projet QSI chez les hommes. Et la consultante de Canal + confirme plus que jamais une rupture avec l'ancien projet, puisque le PSG se contente désormais de faire grandir de jeunes talents plutôt que de signer des stars confirmées.

C'est un fait, le PSG a pris un tout autre virage la saison passée avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur et le départ de Kylian Mbappé, qui avait décidé de ne pas prolonger pour filer au Real Madrid. Après avoir longtemps cherché à attirer de grandes stars confirmées, le club de la capitale opère à une véritable rupture avec son nouveau projet, porté davantage sur le développement de jeunes talents à fort potentiel, tels que Barcola, Doué, Neves ou encore Kvaratskhelia qui sont les nouveaux visages du PSG.

« C’était l’explosion de joie... »

Et alors que le PSG a validé la semaine dernière son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, Laure Boulleau a évoqué cet évènement dimanche soir dans le Canal Football Club : « C’était l’explosion de joie pour le public, l’atmosphère était assez folle. C’est vrai qu’on a l’impression que cette finale de Ligue des Champions et peut être la victoire arrivent la saison où tu la focalises presque moins », indique l'ancien joueuse du PSG.

« Ça n’avait pas fonctionné avant »

Et Laure Boulleau poursuit en évoquant la rupture avec l'ancien projet du PSG : « Finalement de se rapprocher d’un projet collectif ça t’aide à toucher un peu plus les étoiles que de miser sur les individualités parce que pendant plus de 10 ans ils ont fait ça et ça n’avait pas fonctionné avant ».