L’annonce cash en direct, transfert annulé au PSG ?

Le PSG est privé d’Achraf Hakimi depuis trois semaines à présent. La faute à une entorse de la cheville gauche suite à un tacle de Luis Diaz. Sans son Ballon d’or africain, le Paris Saint-Germain va devoir trouver des solutions, mais pas sur le marché des transferts au vu du discours d’Achraf Hakimi.

Le 4 novembre dernier, le Paris Saint-Germain a perdu trois joueurs cadres sur blessure : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ainsi que Nuno Mendes. Le latéral droit marocain n’a pas encore repris l’entraînement contrairement aux deux autres et continue de soigner sa cheville gauche où il a été victime d’une « sévère entorse » comme stipulé par le communiqué médical du Paris Saint-Germain après un tacle par derrière de Luis Diaz.

«C'est compliqué de remplacer Achraf» De quoi inciter le PSG à dénicher une solution sur le marché des transferts alors qu’Achraf Hakimi participera avec le Maroc à la Coupe d’Afrique des nations en décembre et janvier prochain à son retour de blessure ? Il ne faut pas trop y compter selon Khvicha Kvaratskhelia tant la tâche s’annonce ardue. « C'est compliqué de remplacer Achraf, c'était l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Il mérite d'être Ballon d'or (africain) ».