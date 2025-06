Lamine Yamal - PSG : L’annonce fracassante en direct !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le principal concurrent d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal dispose du soutien de nombreux observateurs. Et le journaliste français Sébastien Tarrago s’est lâché dimanche soir en direct à la radio, militant pour une victoire finale de Yamal plutôt qu’en faveur du numéro 10 du PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG le 31 mai dernier (contre l’ Inter Milan , 5-0) et auteur d’une grande saison durant laquelle il a été le moteur offensif de son équipe, Ousmane Dembélé apparaît donc logiquement comme le grandissime favori pour le Ballon d’Or . Mais beaucoup militent en faveur de Lamine Yamal , le jeune crack du FC Barcelone , qui affiche effectivement des qualités évidentes du haut de ses 17 ans seulement. Et c’est notamment le cas de certains journalistes français qui le privilégient à l’attaquant du PSG …

« Le Ballon d’Or est pour Yamal. Point »

En direct sur les ondes de RTL dimanche soir, Sébastien Tarrago a notamment lâché une grosse au sujet du Ballon d’Or, qu’il n’accorde pas à Ousmane Dembélé malgré sa grosse saison au PSG : « Si on est sérieux deux secondes, si on a regardé les matchs, 𝗹𝗲 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗱'𝗢𝗿 𝗰'𝗲𝘀𝘁 Lamine Yamal. Point barre. Il n'y a même pas de discussions. Si on parle football, ce qu'impriment ces joueurs, malgré la formidable saison d'Ousmane Dembélé... Il n'y a pas de match ! Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut instiller l'idée qu'il y ait un match », explique-t-il.