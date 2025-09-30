Lamine Yamal : Le PSG lui promet un véritable calvaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, Achraf Hakimi a encensé Nuno Mendes, qui sera opposé à Lamine Yamal dans son couloir gauche. L’international marocain considère son coéquipier comme le meilleur latéral gauche du monde et capable de stopper l’attaquant blaugrana.

Si le PSG aura fort à faire pour stopper Lamine Yamal, ce dernier aura aussi un sérieux client face à lui en la personne de Nuno Mendes. Interrogé sur l’attaquant du FC Barcelone ce mardi en conférence de presse, Achraf Hakimi a loué les qualités de son coéquipier.

« Il va devoir jouer contre le meilleur latéral gauche du monde » « Yamal n’est pas de mon côté. Il va devoir jouer contre le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Il est capable de stopper Yamal comme il l’a fait par le passé. Il a été aussi capable de stopper d’autres attaquants qui ont le même style », a déclaré l’international marocain du PSG.