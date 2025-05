La star française qui veut refaire du mal au PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En novembre dernier, l’Atlético de Madrid avait climatisé le Parc des Princes en s’imposant face au PSG en Ligue des Champions (1-2) avec un but à la toute dernière seconde. Si cela n’a pas empêché les Parisiens d’atteindre la finale de cette compétition, ce mauvais souvenir pourrait laisser des traces. Antoine Griezmann ne l’a en tout pas oublié alors que le PSG et l’Atlético de Madrid vont prochainement se retrouver.

Après la finale de la Ligue des Champions, le PSG pourrait encore remporter un trophée. En effet, le club de la capitale va participer à la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Et pour les joueurs de Luis Enrique , ça va débuter par un choc face à l’ Atlético de Madrid . Les deux clubs s’étaient affrontés en novembre dernier en Ligue des Champions et ça avait tourné en faveur des Colchoneros au terme d’un scénario cruel pour les Parisiens. Une douleur qu ’Antoine Griezmann espère faire revivre au PSG .

« Nous sommes une équipe qui peut faire du mal au PSG »

Le 15 juin prochain, le PSG et l’Atlético de Madrid s’affronteront pour leur premier match de la Coupe du monde des clubs. Annonçant la couleur pour cette rencontre pour la FIFA, Antoine Griezmann a tenu à rappeler que les Colchoneros ont su faire du mal au club de la capitale : « Nous savons que ça ne va pas être facile, mais c’est bien de débuter la compétition face à un favori au titre. Ils jouent très bien, à un niveau impressionnant, mais nous sommes une équipe qui peut faire du mal au PSG et nous l’avons vu chez eux, où nous avons gagné à la dernière seconde. J’ai énormément confiance en mes coéquipiers et j’espère que nous pourrons faire un grand match ». L’Atlético de Madrid réussira-t-il à refaire le coup face au PSG ?