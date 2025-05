La souffrance soulagée par une star du PSG !

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a connu quelques moments chauds lors de la compétition. Ça a été notamment été le cas face à Liverpool lors de la séance de tirs au but. Une souffrance pour Fabian Ruiz, mais heureusement que Gianluigi Donnarumma était là pour le PSG.

Après avoir perdu le match aller face à Liverpool en Ligue des Champions, le PSG avait réussi à renverser les Reds à Anfield. Tout s’était alors joué lors de la séance des tirs au but. Longtemps décrié, Gianluigi Donnarumma s’est mué en héros dans cet exercice. L’Italien a ainsi libéré le PSG et notamment son coéquipier, Fabian Ruiz .

Interrogé pour les médias du PSG, Fabian Ruiz est revenu sur cette séance des tirs au but face à Liverpool . Révélant son calvaire, l’Espagnol a confié : « Pour être honnête, au moment de la séance de tirs au but, j'ai beaucoup souffert, mais nous avons fait confiance aux joueurs qui allaient tirer. Je leur faisais entièrement confiance, ainsi qu'à Gigio ».

« Nous savons qu'il est très bon pour arrêter les penalties »

C’est donc Gianluigi Donnarumma qui a fait la différence pour le PSG. Pour le plus grand bonheur de Fabian Ruiz : « Nous nous sommes entraînés pendant toute la saison et nous savons à quel point il est important pour nous. Nous savons qu'il est très bon pour arrêter les penalties et il nous a donné un avantage supplémentaire. Il a fait de grands arrêts et nous avons pu nous qualifier pour le tour suivant ».