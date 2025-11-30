La punchline pour dézinguer un crack du PSG !

Ce samedi, le PSG s’est donc incliné en Principauté face à l’AS Monaco (1-0). Une rencontre au cours de laquelle les Parisiens n’ont pas montré le meilleur des visages. Titulaire, Senny Mayulu a été loin de ce qu’on a pu voir de lui dernièrement. Pierre Ménès n’a pas manqué de le relever, lâchant une punchline pour critiquer la copie du jeune Parisien.
Après la victoire face à Tottenham, Luis Enrique avait opéré certains changements dans son équipe du PSG pour affronter Monaco. C’est ainsi que ce samedi, Senny Mayulu s’est retrouvé titulaire à la pointe de l’attaque parisienne. Alors que le crack du club de la capitale a déjà excellé à cette position, en Principauté, Mayulu a connu un match difficile et forcément, cela s’est accompagné de certaines critiques.
« Un peu un faux tout finalement »
Sur Youtube, Pierre Ménès a ainsi critiqué la performance de Senny Mayulu. A propos du joueur du PSG, il a alors balancé : « Mayulu, dans cette position de faux numéro 9, finalement, il a été un faux numéro 9, un faux milieu et un peu un faux tout finalement ».
Kvaratskhelia aussi en difficulté !
Senny Mayulu n’a d’ailleurs pas été le seul à en prendre pour son grade du côté du PSG. En effet, Khvicha Kvaratskhelia a lui aussi été visé par Pierre Ménès : « Monaco a fait un très bon match, un peu venu de nulle part. Il y avait de la cohérence défensivement et même offensivement. Surtout Paris était sans idée, avec une attaque inexistante et inoffensive, avec un Kvaratskhelia qui a bien du mal à retrouver son niveau de l’année dernière ».