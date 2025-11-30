La punchline pour dézinguer un crack du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG s’est donc incliné en Principauté face à l’AS Monaco (1-0). Une rencontre au cours de laquelle les Parisiens n’ont pas montré le meilleur des visages. Titulaire, Senny Mayulu a été loin de ce qu’on a pu voir de lui dernièrement. Pierre Ménès n’a pas manqué de le relever, lâchant une punchline pour critiquer la copie du jeune Parisien.

Après la victoire face à Tottenham, Luis Enrique avait opéré certains changements dans son équipe du PSG pour affronter Monaco. C’est ainsi que ce samedi, Senny Mayulu s’est retrouvé titulaire à la pointe de l’attaque parisienne. Alors que le crack du club de la capitale a déjà excellé à cette position, en Principauté, Mayulu a connu un match difficile et forcément, cela s’est accompagné de certaines critiques.

« Un peu un faux tout finalement » Sur Youtube, Pierre Ménès a ainsi critiqué la performance de Senny Mayulu. A propos du joueur du PSG, il a alors balancé : « Mayulu, dans cette position de faux numéro 9, finalement, il a été un faux numéro 9, un faux milieu et un peu un faux tout finalement ».