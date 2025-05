La malédiction brisée face au PSG ?

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire le 31 mai prochain, avec la possibilité de remporter sa première Ligue des Champions. Mais en face, l’Inter voudra sans aucun doute prendre sa revanche deux ans après la défaite contre le Manchester City de Pep Guardiola (1-0), avec un plan qui ne s’arrête pas seulement au rectangle vert.

La pression monte à quelques jours du match le plus attendue de l’année. Après avoir éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le PSG va devoir faire face à l’Inter, qui s’est notamment débarrassée du FC Barcelone, pourtant annoncé comme l’un des grands favoris. Et les hommes de Simone Inzaghi n’ont pas oublié comme ça s’est passé la dernière fois.