Départ de Mbappé : Une star du PSG enfin libérée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG il y a un an pour signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a donc quitté son grand ami Achraf Hakimi, avec qui il avait noué une belle relation dans le vestiaire. Et Daniel Riolo estime que le latéral droit marocain a été «libéré» par le départ de Mbappé et a ainsi pris une toute autre dimension au PSG.

Entre 2021 et 2024, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont noué une belle amitié au sein du PSG et sont devenus très proches. Leur proximité quotidienne a pris fin il y a un an, lorsque Mbappé avait décidé de ne pas prolonger avec le PSG pour s'en aller au Real Madrid. Et de son côté, Achraf Hakimi est monté en puissance en trouvant enfin de la régularité avec le club de la capitale.

« Il a grandi, il s’est imposé comme un patron » Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo y voit d'ailleurs un lien de cause à effet pour Hakimi avec le départ de Kylian Mbappé : « Dans le vestiaire, il a grandi, il s’est imposé comme un patron. Je ne sais pas si c’est toujours le meilleur ami de Mbappé, on les savait très proches, je pense qu’ils sont toujours très proches, parfois il y a des gens quand ils sont un peu dans l’ombre de leur meilleur pote qui est une star peut-être qu’ils explosent moins », explique-t-il.