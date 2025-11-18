Kylian Mbappé - PSG : Accord confirmé !

Pierrick Levallet

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est visiblement pas encore terminée. Depuis plusieurs mois maintenant, un litige oppose les deux parties. L’attaquant du Real Madrid réclame une somme conséquente à son ancien club. Mais les Rouge-et-Bleu insistent sur l’existence d’un accord passé, et l’avocate de la formation parisienne a confirmé la chose.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le clash continue. Depuis qu’il a signé au Real Madrid, l’attaquant de 26 ans réclame 55M€ à son ancien club, somme correspondante à trois mois de salaires impayés. Les Rouge-et-Bleu ont néanmoins refusé de lui verser ce montant jusqu’à présent, insistant sur l’existence d’un accord passé entre les deux parties en cas de départ libre. Et l’avocate des champions d’Europe 2025 a confirmé la chose.

«Le PSG a réussi à démontrer qu’il existait un accord clair» « Le PSG a réussi à démontrer qu’il existait un accord clair (prolonger ou être transféré contre une indemnité), confirmé à maintes reprises par Kylian Mbappé, ce qui a mis le PSG en confiance. Il a toujours cru qu’il allait respecter cet accord mais malheureusement, cela n’a pas été le cas » a ainsi lancé Me Patricia Moyersoen pendant l’audience de ce lundi aux prud’hommes, dans des propos rapportés par Le Parisien.