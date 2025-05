Kylian Mbappé : La métamorphose grâce à Thierry Henry !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien attaché de presse du PSG, Yann Guerin s’est notamment retrouvé aux côtés des plus grandes stars du club de la capitale, les accompagnant notamment lors des exercices de communication. Ça a ainsi été le cas avec Kylian Mbappé. Et c’est alors qu’il a pu voir plusieurs facettes du désormais joueur du Real Madrid.

Joueur du PSG pendant 7 saisons, Kylian Mbappé avait accordé pendant cette période de nombreuses interviews. Ça avait notamment été le cas avec Thierry Henry pour Amazon. Une prise de parole dont se souvient Yann Guerin , ancien attaché de presse du PSG . Et ce dernier a notamment raconté comment Mbappé s’était métamorphosé pour cette prise de parole.

« Je me rappelle ma dernière saison au PSG, on a fait deux interviews avec Kylian, une pour un média très classique où les questions étaient très axées sport, il parlait de foot, 4-4-2, les 3 points, très lisse », a expliqué Yann Guerin pour Colinterview.

« Kylian s’était complètement ouvert beaucoup plus »

L’ancien attaché de presse du PSG a ensuite lâché concernant Kylian Mbappé : « Et puis 10 minutes après, on a fait une interview avec Thierry Henry pour Amazon, c’était complètement différent. Kylian s’était complètement ouvert beaucoup plus car il y avait Thierry Henry en face de lui ».