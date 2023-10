Kylian Mbappé fait halluciner les Etats-Unis

Thibault Morlain

Après la rencontre entre Clermont et le PSG samedi, Kylian Mbappé s'est rendu avec quelqu'uns de ses coéquipiers au Zénith de Paris pour assister au combat de MMA entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Une présence de Mbappé qui fait part jusque de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis.

Il y avait des stars réunies au Zénith de Paris pour la soirée MMA organisée par le PFL. Tout le monde n'attendait qu'une seule chose : le combat de Cédric Doumbé. Ce dernier a fait déplacer du très beau monde, à commencer notamment par Kylian Mbappé, lui qui disputait pourtant un match à Clermont avec le PSG quelques heures plus tôt...

« La plus grande star de l’histoire à avoir mis un pied à un événement de MMA »

Présentateur du programme The MMA Hour aux Etats-Unis, Ariel Helwani a réagi à la présence de Kylian Mbappé au combat de Cédric Doumbé. De quoi le faire halluciner. « Je pense que Kylian Mbappé est la plus grande star de l’histoire à avoir mis un pied à un événement de MMA », a-t-il lâché.

« Big Shaq ? Sergio Ramos ? Mbappé est tellement plus connus qu’eux »