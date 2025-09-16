Kvaratskhelia : Le PSG prend une décision de dernière minute !

Pierrick Levallet

Après une trêve internationale qui a viré à la catastrophe pour le PSG, le match contre le RC Lens n’a pas arrangé les choses chez les Rouge-et-Bleu. Khvicha Kvaratskhelia est notamment sorti sur blessure. Le club de la capitale, déjà privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, devrait prendre une décision à la dernière minute pour l’international géorgien.

Le PSG est touché par une catastrophe à l’approche de son entrée en lice en Ligue des champions. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui se sont blessés avec l’équipe de France, le club de la capitale a vu Khvicha Kvaratskhelia sortir sur blessure ce dimanche contre le RC Lens. Et pour le moment, la présence du Géorgien contre l’Atalanta ce mercredi ne serait pas garantie.

Kvaratskhelia toujours incertain pour l'Atalanta Comme le rapporte L’Equipe, Khvicha Kvaratskhelia serait encore incertain pour le premier match de Ligue des champions. Le PSG devrait prendre une décision à la dernière minute, ce mercredi, concernant la présence ou non de l’ailier de 24 ans. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Luis Enrique pourrait aussi être privé de l’ancien de Naples.