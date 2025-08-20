«Je ne suis pas Neymar», le malaise annoncé au PSG !

Joueur du PSG de 2017 à 2023, Julian Draxler a apprécié son expérience en tant que joueur parisien. Pour autant, l'Allemand a dû faire face à certains inconvénients en vivant dans la capitale française. La notoriété a notamment posé certains problèmes à Draxler à Paris, ce qui n'est aujourd'hui plus le cas au Qatar.
Au milieu des Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria, Julian Draxler était loin d'être le joueur le plus populaire au PSG. Malgré tout, la notoriété de l'Allemand lui a quelque peu rendu la vie difficile dans la vie de tous les jours dans la capitale française. Ayant eu du mal à gérer tout cela, Draxler respire un peu mieux depuis qu'il a quitté le PSG pour le Qatar en 2023.
« Si tu joues au PSG, c’est assez difficile d’avoir une vie normale »
Pour Le Parisien, Julian Draxler est revenu sur sa vie à Paris en tant que joueur du PSG. C'est ainsi que l'Allemand a expliqué : « Ce n’était pas toujours facile de se balader à Paris avec mon petit garçon, j’étais un peu obligé de me cacher avec une casquette. Je ne suis pas Neymar mais si tu joues au PSG, c’est assez difficile d’avoir une vie normale ».
« Au Qatar, c’est le contraire »
Désormais au Qatar, Julian Draxler a retrouvé une vie un peu plus paisible. « Au Qatar, c’est le contraire, tu peux regarder les gens dans les yeux. Cette vie est plus normale pour moi, je peux me déplacer sans avoir l’impression que les gens suivent chacun de mes mouvements. Humainement, ça fait vraiment du bien », a-t-il poursuivi.