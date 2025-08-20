«Je ne suis pas Neymar», le malaise annoncé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG de 2017 à 2023, Julian Draxler a apprécié son expérience en tant que joueur parisien. Pour autant, l'Allemand a dû faire face à certains inconvénients en vivant dans la capitale française. La notoriété a notamment posé certains problèmes à Draxler à Paris, ce qui n'est aujourd'hui plus le cas au Qatar.

Au milieu des Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria, Julian Draxler était loin d'être le joueur le plus populaire au PSG. Malgré tout, la notoriété de l'Allemand lui a quelque peu rendu la vie difficile dans la vie de tous les jours dans la capitale française. Ayant eu du mal à gérer tout cela, Draxler respire un peu mieux depuis qu'il a quitté le PSG pour le Qatar en 2023.

« Si tu joues au PSG, c’est assez difficile d’avoir une vie normale » Pour Le Parisien, Julian Draxler est revenu sur sa vie à Paris en tant que joueur du PSG. C'est ainsi que l'Allemand a expliqué : « Ce n’était pas toujours facile de se balader à Paris avec mon petit garçon, j’étais un peu obligé de me cacher avec une casquette. Je ne suis pas Neymar mais si tu joues au PSG, c’est assez difficile d’avoir une vie normale ».