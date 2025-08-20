«J’aime Paris», un joueur s’annonce au PSG cette saison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au lendemain de la victoire du PSG face à Nantes ce dimanche soir (0-1), Matvey Safonov a publié un long message sur les réseaux sociaux pour célébrer le premier anniversaire de son arrivée dans la capitale. Le gardien russe affirme être parfaitement intégré à la vie parisienne et laisse entendre qu’il restera en France cette saison, malgré la récente arrivée de l’Ukrainien Illia Zabarnyi.

Arrivé il y a un an au PSG, Matvey Safonov vit une période charnière de sa jeune carrière. Alors que l’avenir du portier russe faisait l’objet de nombreuses rumeurs, notamment depuis la signature du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi, le joueur a tenu à clarifier sa situation. Ce lundi, au lendemain de la victoire parisienne à Nantes (0-1), il a publié un message long et personnel sur les réseaux sociaux pour faire le point sur son intégration au PSG et sa vision de l’avenir.

Safonov de retour sur Paris « J'aimerais partager avec vous mes sentiments après une année passée en France. À ce stade, je peux dire que je me suis bien adapté à la France. C'était génial de revenir à Paris après mes vacances. C'est un sentiment assez étrange, car je me sens bien ici et j'ai le sentiment d'être de retour chez moi. J'ai travaillé dur sur mon français pendant un an. Le résultat aurait pu être meilleur, mais j'aime étudier la langue à mon rythme, comme je me sens à l'aise. J'avais peur de tout oublier pendant les vacances et le voyage aux États-Unis, mais j'ai retrouvé la tête froide et j'ai ressenti des progrès plutôt qu'une régression » a confié le portier russe, avant de lâcher une phrase qui en dit long sur son avenir au PSG.