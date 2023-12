Jackpot pour le PSG ? Riolo prédit un scénario catastrophe !

Thomas Bourseau

Pour se qualifier pour la première fois depuis 2021 en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG devra disposer de la Real Sociedad l’hiver prochain. Un adversaire à priori à la portée du champion de France, mais qui pourrait lui poser bien des problèmes et dans le pire des cas, la honte aux yeux de l’Europe selon Daniel Riolo.

Le PSG a été verni pendant le tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. En effet, le club de la capitale qui avait pourtant dû se contenter d’une deuxième place en poules et qui était promis à une grosse tête de série a finalement hérité de la Real Sociedad, 6ème de Liga et 4ème du dernier championnat d’Espagne.

«Comment elle passera, c’est ça qui compte, pas simplement le résultat analysé de façon brute»

Le Paris Saint-Germain recevra la Real Sociedad en tant que favori au Parc des princes le 14 février prochain pour le 1/8ème de finale aller. Daniel Riolo averti les Parisiens sur les ondes de RMC , il faudra se qualifier et avec la manière de par leur statut face aux Basques. « C’est la fameuse histoire du jackpot. Il y avait des adversaires très compliqués, on les a tous anticipés, envisagés. Que ce soit le Bayern qui était selon les probas l'adversaire numéro 1, Manchester City. Evidemment que la Real Sociedad c’était l’équipe que tout le monde voulait prendre dans les premiers de groupe. Evidemment que c’est un très bon tirage. Ça ne veut pas dire : ils vont gagner, ils vont se balader. Sur le papier, oui, le PSG doit gagner contre la Real Sociedad. Quand tu as des tirages au sort, tu as une part de réussite. (...) Ce qui a longtemps représenté la catastrophe autour Paris Saint-Germain qu’on décrivait chaque année, ce n’est pas qu’il se fasse taper en huitièmes. Parce que se faire taper en huitièmes par le Real Madrid, le Bayern ou le Barça, c’était pas ça qui était ridicule en soit, c’était la façon de perdre, ce que tu donnais (..) On verra ce que l’équipe va donner sur le terrain. Si elle passe contre la Real Sociedad comment elle passera, comment elle passera en quarts de finale, c’est ça qui compte, pas simplement le résultat analysé de façon brute. ».

«T’es obligé de gagner sinon ça va encore être la honte»