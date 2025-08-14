Invitation dangereuse face au PSG : Ça vire à la catastrophe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le PSG, cette saison 2025-2026 débute donc sur un nouveau titre. En effet, ce mercredi soir, le club de la capitale a remporté la Supercoupe d'Europe face à Tottenham aux tirs au but. Les Spurs menaient pourtant 2 buts à 0, mais voilà que les hommes de Luis Enrique ont réussi à inverser la tendance. Et les Anglais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes selon Marquinhos.

Et un nouveau trophée pour le PSG ! Le club de la capitale a remporté la Supercoupe d'Europe au terme d'un scénario fou. Menés 2-0 par Tottenham, les hommes de Luis Enrique a inversé la tendance en fin de match pour finalement réussir à s'imposer aux tirs au but. Les Spurs avaient pourtant la rencontre entre les mains, mais comme l'a expliqué Marquinhos, ils ont invité le PSG en restant derrière et ça a donc viré à la catastrophe pour eux.

« C'est dangereux quand tu invites le Paris Saint-Germain à venir comme ça » « Je suis fier. On n'a pas trop de préparation, mais ça se voit que le foot ce n'est pas que le physique, c'est aussi le ballon et le mental, être bien placé, être bien tactiquement. Tottenham menait 2-0, ils ont été beaucoup derrière, ils nous ont invités à venir et là... C'est dangereux quand tu invites le Paris Saint-Germain à venir comme ça », a d'abord expliqué le capitaine du PSG au micro de Canal+.