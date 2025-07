«Infernal», il raconte son calvaire au PSG

Passé par le PSG entre 2016 et 2020, Thomas Meunier a eu l’occasion de se frotter à certains des meilleurs joueurs du monde, comme Neymar, Di Maria ou Thiago Motta. Des expériences qui lui ont permis de situer son propre niveau technique, qu’il reconnaît légèrement inférieur. Mais le Belge a su compenser par d’autres forces.

« On me fait venir comme un concurrent, mais pas en me parlant d’être doublure de Serge Aurier. J’ai eu des possibilités de jouer, et ça s’est bien passé. J’ai pris le dessus sur Serge, avec qui je m’entendais très bien » a confié Meunier au cours d’un entretien accordé à Colinterview. Mais au-delà de la concurrence, c’est surtout le niveau d’exigence technique du PSG q ui a marqué Meunier dès les premiers jours. Il se souvient d’un moment marquant, lors d’un stage aux Etats-Unis.

A l'entraînement, il a vécu un calvaire

« J’ai du m’adapter. Je suis échauffement pendant un stage aux Etats-Unis, je suis dans un toro et autour de moi, il y a Motta, Verratti, Di Maria, Cavani etc. La grosse artillerie. Et moi je suis dans le toro parce que je suis le nouveau. J’ai l’impression de n’avoir jamais quitté le toro. C’était infernal. Ça m’a fait prendre conscience du niveau. Et c’est là que tu dois réaliser que tu n’arriveras jamais à ce niveau technique là et que tu dois jouer sur tes qualités qu’eux non pas. Il faut de tout pour faire un monde, et dans cette équipe on avait tout. Emery m’a bien aidé parce que mes forces étaient mon attrait offensif, mon physique, ma compréhension tactique. C’étaient des choses simples » a confié l’actuel joueur du LOSC.