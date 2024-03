Incroyable, Al-Khelaïfi a menti au PSG ?

Thomas Bourseau

Malgré une pige à la formation du PSG en 2017/2018, Luis Fernandez est parti de lui-même. L’ancien entraîneur et joueur du Paris Saint-Germain a fait un constat clair dans les colonnes du Journal du Dimanche : le Paris Saint-Germain ne considère pas assez ses anciennes gloires contrairement au football espagnol. Et pire, il se pourrait que Nasser Al-Khelaïfi lui ait menti…

Champion de France en 1986, le premier titre des onze remportés par le Paris Saint-Germain, Luis Fernandez a une voix qui porte au PSG au vu de son pedigree. Ou du moins, qui devrait puisqu’il ne dispose pas d’un rôle d’ambassadeur phare du club comme ça peut être le cas en Espagne dans certaines institutions avec leurs grands noms. Un regret affiché par Luis Fernandez en personne.

Les anciens pas assez considérés au PSG ? Luis Fernandez dénonce

À l’occasion d’une interview avec le Journal du Dimanche , Luis Fernandez a été interrogé sur son ressenti vis-à-vis de la considération du PSG envers ses anciens joueurs. Selon l’ex-milieu de terrain et coach du Paris Saint-Germain, le degré n’est pas assez élevé contrairement au football espagnol. « Non, j’aimerais qu’ils le soient davantage. J’ai joué et entraîné en Espagne, là-bas, les anciens ont leur part dans la réussite des clubs en étant souvent des ambassadeurs très proches de leur club, comme Roberto Carlos au Real (ndlr Madrid), que j’ai eu récemment au téléphone ».

«Nasser m’a pourtant dit un soir que j’étais chez moi au Parc des princes»