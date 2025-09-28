«Il y a eu des embrassades, des accolades...» : La déclaration d’amour totalement inattendue au PSG

Quelques heures avant que le PSG ne remporte sa première Ligue des champions en écrasant l’Inter Milan (5-0), Gianluigi Donnarumma, qui a pris le chemin de Manchester City durant l’été, a ému ses anciens coéquipiers avec une lettre pour leur partager sa gratitude et son amour.
Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire, ne laissant aucune chance à l’Inter Milan (5-0). Quelques heures avant ce moment historique, les joueurs de Luis Enrique ont eu la surprise de recevoir une lettre de Gianluigi Donnarumma durant le trajet pour l’Allianz Arena de Munich, où avait lieu la finale. Un moment spécial sur lequel est revenu l’ancien portier du PSG, désormais à Manchester City.
Quand Donnarumma écrit une lettre à ses partenaires du PSG
« J'ai laissé une lettre à chacun de mes coéquipiers pour les remercier pour ce parcours fantastique. Je l'ai écrite en plusieurs langues afin que tout le monde la comprenne. C'était quelque chose que je ressentais, que je voulais partager et transmettre à tous mes coéquipiers, pour tout ce que nous avions déjà accompli. Il ne manquait plus que la dernière pièce du puzzle pour terminer en beauté. Je suis également heureux que cela ait été pris à coeur et j'espère avoir contribué à apporter quelque chose à chacun », a confié Donnarumma, interrogé sur le sujet par France Football.
« Ça a été vraiment spécial »
Relancé sur la dernière phrase écrite dans son message, Gianluigi Donnarumma n’a pas voulu en dire plus. « "Je vous aime" ? (En français.) Peut-être, oui. (Il hésite encore.) Je ne peux pas en parler car ce sont des choses personnelles, qui concernent l'équipe. Mais c'était une lettre sincère, une lettre écrite avec amour pour tous mes coéquipiers, poursuit le portier transalpin. Il y a eu des embrassades, des accolades, ça m'a ému. Ils m'ont remercié. Ce fut un beau moment. J'ai essayé, à travers ces mots, de transmettre tout mon être, tout l'amour que je ressens pour eux, pour tout le travail que nous avons accompli ensemble, pour toutes les années où nous avons souffert ensemble. Il y a eu des moments difficiles, mais nous avons su rester unis pour nous relever et réussir ensemble. Nous sommes donc arrivés là où nous voulions et nous avons soulevé la Coupe d'Europe, parce que nous formions ce collectif et que nous avions toujours accompli le travail tous ensemble. Ça a été vraiment spécial. »