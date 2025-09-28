«Il y a eu des embrassades, des accolades...» : La déclaration d’amour totalement inattendue au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques heures avant que le PSG ne remporte sa première Ligue des champions en écrasant l’Inter Milan (5-0), Gianluigi Donnarumma, qui a pris le chemin de Manchester City durant l’été, a ému ses anciens coéquipiers avec une lettre pour leur partager sa gratitude et son amour.

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire, ne laissant aucune chance à l’Inter Milan (5-0). Quelques heures avant ce moment historique, les joueurs de Luis Enrique ont eu la surprise de recevoir une lettre de Gianluigi Donnarumma durant le trajet pour l’Allianz Arena de Munich, où avait lieu la finale. Un moment spécial sur lequel est revenu l’ancien portier du PSG, désormais à Manchester City.

Quand Donnarumma écrit une lettre à ses partenaires du PSG « J'ai laissé une lettre à chacun de mes coéquipiers pour les remercier pour ce parcours fantastique. Je l'ai écrite en plusieurs langues afin que tout le monde la comprenne. C'était quelque chose que je ressentais, que je voulais partager et transmettre à tous mes coéquipiers, pour tout ce que nous avions déjà accompli. Il ne manquait plus que la dernière pièce du puzzle pour terminer en beauté. Je suis également heureux que cela ait été pris à coeur et j'espère avoir contribué à apporter quelque chose à chacun », a confié Donnarumma, interrogé sur le sujet par France Football.