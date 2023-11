Il vit un calvaire au PSG, une légende vole à sa rescousse !

Thomas Bourseau

L’aventure parisienne d’Hugo Ekitike n’est pas à la hauteur des attentes du principal intéressé. Écarté par le PSG depuis le début de la saison, un départ en prêt en Angleterre semble se préciser pour le mercato hivernal. Et en parallèle, une improbable participation à la Coupe d’Afrique des Nations prendrait forme. Explications.

Hugo Ekitike ne vit pas un rêve depuis son arrivée au PSG à l’été 2022. L’international espoir de 21 ans ne s’est jamais réellement imposé la saison dernière au vu de la concurrence XXL. Et en raison de son refus de partir à l’Eintracht Francfort l’été dernier comme désiré par le comité de direction du PSG dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike a été écarté du groupe de Luis Enrique. Mais pas seulement.

En manque de temps de jeu au PSG, Ekitike sur le départ cet hiver ?

En effet, le PSG n’a pas inclus Hugo Ekitike dans la liste des joueurs pouvant être sélectionnés pour la campagne 2023/2024 de la Ligue des champions. 90min a récemment fait savoir que l’attaquant français se serait résigné à l’idée de devoir aller chercher du temps de jeu ailleurs lors du mercato hivernal à venir. La Premier League et Newcastle, ce serait l’option la plus probable à ce jour. Et en janvier prochain, Hugo Ekitike pourrait prendre part à une compétition XXL malgré son temps de jeu famélique cette saison.

Eto’o veut convaincre Ekitike de représenter le Cameroun à la CAN