«Il va se faire manger», le PSG va vivre l'enfer

À 24h du match le plus important de sa saison, le PSG est dans le flou le plus complet. Lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club parisien va affronter l'ogre Bayern Munich au Parc des Princes pour le match aller. Une chose est sûre, le PSG va devoir changer radicalement de visage s'il ne veut pas subir une cruelle déconvenue. D'ailleurs, un ancien adversaire du Bayern leur a lancé un énorme avertissement.

Deux défaites consécutives (face à l'OM 1-2 et Monaco, 1-3), cela n'était plus arrivé au PSG depuis 2020. A cette époque, le PSG s'était incliné en tout début de saison face à l'OM et Lens. Mais cette année, le visage montré par le PSG inquiète, et Anthony Losetti n'est pas optimiste avant le choc face au Bayern.

« La meilleure tactique ? Faire un pressing haut »

Le milieu défensif français du VfL Bochum a affronté le Bayern Munich le week end dernier (défaite 3-0). Dans les colonnes du Parisien il a présenté l'équipe bavaroise en donnant les clés pour que le PSG ne perde pas ce match : « Pour moi, la meilleure tactique pour embêter le Bayern serait de faire un pressing haut. Je ne suis pas sûr que les joueurs offensifs parisiens soient capables de faire ça. Ce ne sont pas les caractéristiques des trois stars ou de Ekitike. Une chose est sûre, si Paris ne met pas d’intensité, il va se faire manger par les Bavarois. Le coach Nagelsmann est réputé pour mettre de l’intensité. Les Allemands vont les harceler, les presser… Si les Parisiens ne sont pas prêts à répondre, ça peut vite devenir une sale soirée pour eux. »

« Ça peut vite devenir une sale soirée pour eux »