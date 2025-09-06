«Il s'est fait retourner les reins» : Mbappé humilie un joueur du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, alors que l'équipe de France traversait une période délicate contre l'Ukraine, Kylian Mbappé est sorti de sa torpeur pour délivrer les Bleus et assurer une belle victoire (2-0). Sur cette action, le capitaine français a d'ailleurs fait très mal au nouveau défenseur du PSG Illia Zabarnyi comme le constate Daniel Riolo.

Pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France s'est imposée contre l'Ukraine (2-0) non sans se faire peur. Après une première période largement maitrisée, les Bleus n'avaient toutefois pas fait le break à la pause et ne menaient que d'un but ce qui a permis aux Ukrainiens d'y croire et de passer proche de l'égalisation à plusieurs reprise. Finalement, Kylian Mbappé a scellé la victoire des Bleus d'une très belle action sur laquelle le nouveau défenseur du PSG Illia Zabarnyi a particulièrement souffert comme s'en amuse Daniel Riolo.

Zabarnyi humilié par Mbappé « On ne va pas découvrir maintenant que Mbappé est meilleur quand il a de l’espace parce qu’il faudrait également parler de sa première mi-temps », rappelle-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.